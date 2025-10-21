El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 15 y 17 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 15 grados, mientras que en la tarde se alcanzarán los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 27 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al exterior, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Esto se suma a la inestabilidad que puede generar la alta humedad en el ambiente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los residentes de A Cañiza deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en algunos momentos.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.