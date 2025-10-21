El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 18 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante todo el día. Esto, combinado con las condiciones de lluvia y la bruma esperada, podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 42 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 30% en el periodo de la tarde, y hasta un 45% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas a medida que se acerque la noche.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes y visitantes de Cangas que se preparen para condiciones de visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Es aconsejable tomar precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.