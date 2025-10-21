El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las áreas más bajas y cercanas al mar.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 34 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento puede contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cantidad de lluvia que se prevé.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 19:43, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniendo la sensación de frescura en la noche.
En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves, condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para la lluvia si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.
