El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 17 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante estas horas, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de la alta humedad. Este viento también podría contribuir a la dispersión de la niebla que se espera en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas.

La tarde se presentará con temperaturas que podrían llegar a los 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia los 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:42.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves, pero con un notable aumento en la sensación de frescura debido al viento. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y posiblemente inestables a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.