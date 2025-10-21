El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 97% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante todo el día, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 42 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría provocar un aumento en la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. Este viento también podría generar oleaje en la costa, por lo que se recomienda precaución a los navegantes y a quienes se acerquen a las playas.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma que se prevé en varios momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, especialmente en la tarde, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo chubascos más intensos y un aumento en la actividad eléctrica, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.