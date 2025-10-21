El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados a lo largo del día. En la mañana, se registrarán temperaturas de 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en las horas centrales. Por la tarde, se alcanzarán los 18 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 95% durante gran parte de la jornada. Esto, combinado con la niebla y la bruma, creará un ambiente húmedo y fresco. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente aquellos que padecen problemas respiratorios, ya que la alta humedad puede agravar estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde. Los periodos de lluvia serán intermitentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría contribuir a la dispersión de la niebla en las horas posteriores al mediodía, aunque es probable que la bruma persista.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que descenderán a 17 grados y una continuidad en la alta humedad. La niebla podría regresar, creando un ambiente similar al de la mañana. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.