El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que persistirá a lo largo del día. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunas áreas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad, puede generar una sensación térmica más cálida de lo que realmente indica el termómetro. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, lo que es típico en esta época del año en la región.

La precipitación será un factor constante, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La lluvia será ligera, pero suficiente para mantener el ambiente húmedo y fresco. Se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 37 km/h, predominando de dirección sur-suroeste. Este viento, aunque no será extremadamente fuerte, puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La niebla será otro fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche. La visibilidad podría verse reducida, lo que podría complicar la circulación en carreteras y caminos. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día de cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. La combinación de alta humedad, viento moderado y niebla hará que sea un día típico de otoño, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.