El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 19 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores, aunque se recomienda llevar ropa adecuada si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Es aconsejable tener precaución al conducir, ya que la niebla también estará presente, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea escasa en ciertos periodos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas aumenta hasta un 45%. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

La niebla, que se prevé en la mañana, puede dificultar la visibilidad, por lo que se sugiere a los conductores que mantengan una velocidad moderada y utilicen las luces adecuadas. A medida que avance la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que se preparen para las inclemencias del tiempo, manteniendo precauciones al salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.