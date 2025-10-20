El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se podrían registrar hasta 3 mm de lluvia. Esto se debe a un sistema frontal que se desplaza por la región, trayendo consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 36 km/h en las horas más activas del día. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, las temperaturas podrían ascender ligeramente, alcanzando hasta 18 grados , pero la combinación de viento y humedad mantendrá una sensación más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 20:00 a 02:00, lo que podría generar un ambiente más inestable y potencialmente peligroso. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir durante la tarde y la noche.

El ocaso se producirá a las 19:45, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían volverse más adversas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza la noche.

