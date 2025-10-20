El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados centígrados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 17 grados en la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea más intensa entre las 19:00 y las 22:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la costa, donde las olas podrían ser más intensas debido a la combinación de viento y mal tiempo.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, aunque se prevé un aumento en la tarde, con un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas cercanas al ocaso. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, por lo que es aconsejable estar alerta y tomar precauciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.