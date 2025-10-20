El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , lo que sugiere que será un día templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa alcanzará niveles altos, oscilando entre el 70% y el 98% a lo largo del día. Esto significa que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría resultar en una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que no superarán los 18 grados .

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a lo largo del día se acumulen entre 0.2 y 3 milímetros de lluvia, siendo más intensas en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas. Los vientos del suroeste también contribuirán a la inestabilidad del tiempo, lo que podría generar cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que este tipo de clima es típico para la temporada de otoño en la región. Los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un día de lluvias y cielos cubiertos, y es recomendable que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. La tarde podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, con una probabilidad de tormentas del 55% en los últimos periodos del día, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.