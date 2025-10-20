El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alrededor de 13 grados, y se espera que la temperatura máxima alcance los 17 grados en horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que puede aumentar la sensación de frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 20% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan algunos truenos aislados. La puesta de sol se espera para las 19:42, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá un ambiente característico del otoño gallego.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.