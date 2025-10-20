El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance el día, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales.
La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 6 litros por metro cuadrado. En particular, se prevé que entre las 21:00 y las 23:00 horas, la lluvia sea más intensa, con un total de 2 litros en la primera parte de la tarde y 6 litros en la segunda parte.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 73% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h por la noche.
Es importante que los ciudadanos de Vigo se preparen para un día de lluvia y viento. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, se sugiere tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y la seguridad al conducir.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad y el viento. En resumen, el día de hoy en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y vientos que invitan a permanecer en casa y disfrutar de actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
