El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia del viento.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 1 y 3 mm a lo largo del día, con un pico de 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Valga necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:44, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescura se intensificará. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que podrían bajar hasta los 16 grados, manteniendo la alta humedad que ha caracterizado el día. En resumen, se aconseja a los habitantes de Valga que se preparen para un día de clima gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.