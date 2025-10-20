El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la bruma persista, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de la tarde, aumentando a 1 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en la tarde.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé que las probabilidades sean bajas durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se estima un 45% de probabilidad de tormentas. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes significativos en este aspecto.

Los ciudadanos de Tui deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían ser más adversas. La combinación de bruma, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

