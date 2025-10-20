El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en comparación con días anteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también contribuirá a la posibilidad de lluvias, con precipitaciones que se prevén en torno a los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde, especialmente entre las 21:00 y 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es considerable, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad lluviosa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la noche. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas, aumentando a un 40% en la franja horaria de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán más frecuentes, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

Los ciudadanos de Tomiño deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es prudente estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.