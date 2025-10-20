El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos.
La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera que la precipitación sea casi segura, alcanzando un 100% de probabilidad. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la lluvia sea escasa al principio, pero se intensificará, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde se anticipan hasta 6 mm de lluvia.
La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 17 grados , con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 43 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas más ventosas.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas suaves. Esta alta humedad, junto con el cielo cubierto, puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 16 grados . La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla que podría formarse en las horas más frescas.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
