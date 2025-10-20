El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con intervalos de lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las lluvias serán más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas pico, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos clave, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Silleda experimenten precipitaciones a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas húmedas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 15 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones. En resumen, hoy será un día caracterizado por la lluvia y el fresco, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.