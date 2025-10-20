El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 18 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado puede resultar agradable, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que alcanzarán hasta el 97% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que se incrementa considerablemente. Las primeras gotas podrían caer alrededor de las 18:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más fuerte. Las rachas de viento serán más notables entre las 21:00 y las 23:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución si se está en la playa o en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 17 grados. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias esperadas por la tarde y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es mejor estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.