El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de 14:00 a 20:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 0.5 mm en total durante el día. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento, que será un factor notable hoy, comenzará soplando a 6 km/h en la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de 24 km/h por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento será predominantemente del sur-suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura en comparación con días anteriores.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un 50% de posibilidad de tormentas en el periodo de 20:00 a 02:00 horas. Esto sugiere que, si bien las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso al caer la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de condiciones inestables, llevando consigo ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.