El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la presencia del viento, que soplará desde el sur a velocidades que alcanzarán los 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas previas al ocaso.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias durante los periodos de 14:00 a 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.8 mm en la tarde, aumentando a 6 mm hacia la noche. Esto sugiere que los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente en la tarde y al caer la noche, cuando las lluvias se intensificarán.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que existe un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable. Por lo tanto, es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor riesgo.

El orto se producirá a las 08:52, y el ocaso se espera para las 19:45, lo que significa que los días se están acortando a medida que nos adentramos en el otoño. La luz solar será escasa debido a la nubosidad, lo que podría afectar el estado de ánimo de algunas personas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.