El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos nublados, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que las lluvias sean más notorias en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando entre el 85% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

La salida del sol está programada para las 08:53, mientras que el ocaso se producirá a las 19:45, lo que significa que la luz del día será limitada, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere un día ideal para actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes de Ribadumia.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de la calidez del hogar o de actividades bajo techo, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.