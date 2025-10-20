El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso, especialmente durante la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con valores que podrían llegar a ser significativos. En las primeras horas, la probabilidad de lluvia es baja, pero a partir del periodo de las 19:00 horas, se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la tarde y noche, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Redondela necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas que, aunque estables, pueden sentirse más cálidas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 19 y 43 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Estas rachas pueden ser más intensas durante la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 17 grados .

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias esperadas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y se recomienda planificar actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.