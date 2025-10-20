El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones de 0.1 mm, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones aumentará, alcanzando hasta 6 mm en la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, aumentando ligeramente a 17 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% durante la tarde, lo que podría dar lugar a algunas tormentas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Pontevedra se prepara para un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La situación meteorológica podría cambiar, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.