El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.8 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de mayor intensidad en la lluvia, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas podrían dar lugar a un ambiente algo inestable, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad en las horas de la tarde.

Los ciudadanos de Pontecesures deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que las lluvias intermitentes afecten las actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frescor aumentará con la llegada de las lluvias y el viento.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la certeza de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.