El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, con un 89% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede resultar en un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la dispersión de la niebla que se prevé en las primeras horas del día.

La precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en total, pero es importante estar preparados para posibles chubascos breves. La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente tranquilas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 19:44, momento en el que la temperatura seguirá bajando, y la sensación de frescor se hará más evidente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

