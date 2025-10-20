El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar momentos de incomodidad, especialmente durante las lluvias, por lo que se recomienda a los transeúntes que tomen precauciones al salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas y expuestas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, aunque se espera que se mantenga en un 35% en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de la lluvia.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.