El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulaciones de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. Se espera que en la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 22:00, las lluvias sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 6 mm.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 91% en las horas más cálidas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores del 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h. En los momentos de mayor intensidad, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un aumento al 50% en la tarde. Sin embargo, la actividad eléctrica no se descarta, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las lluvias y el viento, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.