El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se prevé que las precipitaciones aumenten. En las primeras horas, la lluvia será mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se anticipa un incremento significativo en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 13 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo condiciones más inestables.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Los vientos serán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 40% hacia el final del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para condiciones cambiantes y lleven paraguas si planean salir, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:44, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde y la noche, y una alta humedad que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

