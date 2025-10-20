El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará del sur-suroeste. Este viento, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h, podría intensificarse en algunos momentos, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de cielo cubierto se acompañen de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia se enfrenten a lluvias intermitentes. Las cantidades de precipitación previstas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde, pero no se descartan chubascos más intensos en momentos puntuales.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un incremento a un 50% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas en algunas áreas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y estén preparados para cambios repentinos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 19 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias continuas. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura en la hermosa localidad de Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.