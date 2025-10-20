El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera una visibilidad reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer ligeras precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. En la mañana, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que descenderán ligeramente a 15 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 23 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 48 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que afecte significativamente la cobertura nubosa general.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% en la tarde. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.3 a 0.7 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser persistentes. No se prevén tormentas eléctricas significativas, aunque hay un 45% de probabilidad de que se produzcan en la tarde.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.