El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 6 y 19 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

Las precipitaciones serán un factor constante durante el día, con un total acumulado que podría llegar a 0.8 mm en las primeras horas y aumentar a 2 mm hacia la tarde, cuando se prevé que las lluvias sean más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas nocturnas. En resumen, se recomienda a los residentes de O Porriño que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.