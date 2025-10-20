El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, O Grove se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 a 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Este viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las lluvias sean moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas más intensas. Las condiciones meteorológicas sugieren que las lluvias serán más frecuentes y persistentes a partir de las 18:00 horas, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 45% en las últimas horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Por lo tanto, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.