El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con escasas posibilidades de que el sol logre asomarse entre las nubes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a lo largo del día se registren lluvias intermitentes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 1.0 mm en las horas pico, con un total de 4 mm al final del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo inestable. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada, aunque húmeda y ventosa, no debería presentar mayores inconvenientes.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.