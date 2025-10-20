El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, se espera que la humedad se mantenga en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde. Las primeras lluvias ligeras podrían aparecer alrededor de las 18:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Sin embargo, se prevé que la situación se agrave hacia la noche, con lluvias más intensas que podrían acumular hasta 6 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

En resumen, los habitantes de Mos deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias a partir de la tarde. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían ser más intensas de lo previsto. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 16 grados, manteniendo la tendencia de un tiempo otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.