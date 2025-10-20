El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con registros de hasta 6 mm de precipitación en las horas centrales del día. La lluvia será intermitente, comenzando con lloviznas ligeras y aumentando en intensidad hacia la tarde. En particular, se prevé que entre las 20:00 y las 22:00 horas, la lluvia sea más intensa, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 5 mm en ese periodo.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 91% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, ya que el viento puede ser un factor a considerar junto con la lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.