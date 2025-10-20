El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación será ligera, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se podrían registrar hasta 7 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en zonas abiertas. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose por encima del 60% en la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero podría aumentar a un 40% hacia el final del día, lo que sugiere que algunos chubascos podrían venir acompañados de actividad eléctrica. Es recomendable que los residentes de Mondariz se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con niebla matutina, lluvias intermitentes y un aumento en la intensidad del viento. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.