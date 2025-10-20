El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde. Las primeras lluvias ligeras se registrarán en las horas de la mañana, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 2 mm en las horas previas al ocaso. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente durante las lluvias. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

No se prevén tormentas eléctricas significativas, aunque hay un 55% de probabilidad de que se produzcan en el periodo de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la característica principal del día, no se descartan algunos truenos aislados.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Los residentes deben prepararse para un tiempo húmedo y ventoso, especialmente en las horas de la tarde, cuando las precipitaciones serán más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.