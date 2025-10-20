El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados durante la mayor parte del día, proporcionando un tiempo templado, aunque algo fresco para quienes planeen salir.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne completamente cubierto. Las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85% a lo largo de la jornada. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la lluvia se intensifique. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se descarta la posibilidad de algún fenómeno aislado en la tarde, con un 40% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 02:00.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 y 26 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Es recomendable que los residentes de Meis tomen precauciones, especialmente aquellos que planean estar al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 16 grados , y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor. El ocaso se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.