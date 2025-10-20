El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con una alta probabilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse influenciada por la humedad relativa, que se situará en torno al 90%, creando un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores que podrían llegar al 96%, lo que acentuará la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se intensifiquen, con acumulados que podrían llegar a los 3 a 4 mm en las horas pico de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meaño experimenten lluvias durante la tarde y la noche. Las lluvias serán de carácter moderado, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Los vientos serán constantes, lo que podría afectar actividades al aire libre y la estabilidad de estructuras ligeras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias continuas. La puesta de sol se producirá a las 19:45, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad podría aumentar, haciendo que la noche se sienta más fría y húmeda. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.