El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con una alta probabilidad de lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse influenciada por la humedad relativa, que se situará en torno al 90%, creando un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores que podrían llegar al 96%, lo que acentuará la sensación de incomodidad.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se intensifiquen, con acumulados que podrían llegar a los 3 a 4 mm en las horas pico de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meaño experimenten lluvias durante la tarde y la noche. Las lluvias serán de carácter moderado, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Los vientos serán constantes, lo que podría afectar actividades al aire libre y la estabilidad de estructuras ligeras.
A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias continuas. La puesta de sol se producirá a las 19:45, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad podría aumentar, haciendo que la noche se sienta más fría y húmeda. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
