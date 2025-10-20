El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En las primeras horas, la precipitación será mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, pero a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la cantidad de lluvia, especialmente entre las 21:00 y 22:00, donde se podrían acumular hasta 3 mm.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en su punto máximo, lo que podría generar sensaciones térmicas más frescas. Durante la mañana, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima fuerza en la tarde. Esto podría afectar a actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 73% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en algunos momentos. La combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de deslizamiento en carreteras y caminos, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precaución.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparado para la lluvia y el viento, y disfrutar de actividades en interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.