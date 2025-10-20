El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será muy densa, con un cielo muy nuboso que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se tornará más complicada, ya que se esperan lluvias intermitentes.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así permanecerá por encima del 75%.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Lalín reciba alrededor de 2 mm de lluvia en las horas de la tarde, con picos de hasta 6 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 14:00 a 20:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona se enfrenten a lluvias significativas. Las lluvias serán más intensas en la tarde y la noche, con un pronóstico de lluvias continuas que podrían generar acumulaciones considerables.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
A pesar de la posibilidad de tormentas, la probabilidad de tormenta eléctrica es baja, con un 25% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 02:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y lluvioso, con temperaturas que no superarán los 16 grados y una alta probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se preparen para un día de mal tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
