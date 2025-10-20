El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será muy densa, con un cielo muy nuboso que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se tornará más complicada, ya que se esperan lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así permanecerá por encima del 75%.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Lalín reciba alrededor de 2 mm de lluvia en las horas de la tarde, con picos de hasta 6 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 14:00 a 20:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona se enfrenten a lluvias significativas. Las lluvias serán más intensas en la tarde y la noche, con un pronóstico de lluvias continuas que podrían generar acumulaciones considerables.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A pesar de la posibilidad de tormentas, la probabilidad de tormenta eléctrica es baja, con un 25% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 02:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y lluvioso, con temperaturas que no superarán los 16 grados y una alta probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se preparen para un día de mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.