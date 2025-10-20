El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes cubran el cielo, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser más notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría verse incrementado. Las rachas más fuertes se producirán entre las 20:00 y las 22:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas del día, pero podría aumentar a un 45% en la tarde, lo que sugiere que algunas tormentas aisladas podrían desarrollarse. Sin embargo, la principal preocupación será la lluvia y el viento, que podrían afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.