El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en la mayoría de los periodos, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16°C y 21°C a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 22°C entre las 16:00 y las 18:00.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 60% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 49 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad entre las 02:00 y las 14:00, aumentando a un 50% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas en la noche.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.