El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables y una sensación de humedad notable, que alcanzará hasta un 89% en las horas centrales.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la intensidad de las nubes, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más frecuentes, especialmente entre las 18:00 y las 22:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en este periodo. La probabilidad de lluvia es del 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas caerán gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y algo incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día muy nuboso y húmedo, con lluvias a partir de la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda precaución al salir y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.