El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 horas, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 3 mm. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a un ambiente bastante húmedo.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente si planean salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.