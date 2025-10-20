El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y a la posibilidad de que se produzcan lloviznas.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el suroeste. Este viento, que alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 1 mm, con un incremento notable hacia la tarde, donde se prevé que la lluvia se intensifique. Las lluvias serán intermitentes, pero podrían ser más persistentes en ciertos momentos, especialmente en la tarde y al caer la noche.

En cuanto a la actividad tormentosa, se estima que hay un 25% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 20:00 a 02:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. Es recomendable que los habitantes de A Estrada tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:43, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y el viento del suroeste mantendrá una sensación de frescura, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se sale durante la noche.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco, condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.