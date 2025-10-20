El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica más baja que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con el cielo nublado, puede dar lugar a una sensación de pesadez en el ambiente.

A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la actividad de precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cuntis necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en los momentos más fuertes. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia. Es recomendable tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas en la noche, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima ya variable. Los residentes deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las lluvias y el viento, y que se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.