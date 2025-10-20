El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones mayormente cubiertas y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará brumoso, con una temperatura constante de 16 grados . A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar a partir de la tarde, con un pronóstico que indica lluvias moderadas. En total, se prevé que la acumulación de agua alcance hasta 6 mm, siendo las horas entre las 20:00 y las 23:00 las más propensas a recibir la mayor cantidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Catoira necesiten paraguas y ropa impermeable.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 89% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas estables, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La temperatura oscilará entre los 16 y 18 grados , lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h, y ráfagas que podrían superar los 56 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente cuando se combine con la lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y posiblemente ventoso, lo que podría afectar la sensación térmica.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se espera que la actividad eléctrica sea mínima, con un 0% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 35% en la tarde. Sin embargo, la principal preocupación será la lluvia y el viento, más que las tormentas eléctricas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias moderadas y un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día de clima inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.