El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de octubre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones mayormente cubiertas y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará brumoso, con una temperatura constante de 16 grados . A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada.
Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar a partir de la tarde, con un pronóstico que indica lluvias moderadas. En total, se prevé que la acumulación de agua alcance hasta 6 mm, siendo las horas entre las 20:00 y las 23:00 las más propensas a recibir la mayor cantidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Catoira necesiten paraguas y ropa impermeable.
La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 89% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas estables, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La temperatura oscilará entre los 16 y 18 grados , lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h, y ráfagas que podrían superar los 56 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente cuando se combine con la lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y posiblemente ventoso, lo que podría afectar la sensación térmica.
En cuanto a la posibilidad de tormentas, se espera que la actividad eléctrica sea mínima, con un 0% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 35% en la tarde. Sin embargo, la principal preocupación será la lluvia y el viento, más que las tormentas eléctricas.
En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias moderadas y un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día de clima inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025