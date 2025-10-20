El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 78% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

A lo largo del día, se prevén precipitaciones ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y aumentar a 1 mm hacia la tarde. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Cañiza necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un incremento notable en la cantidad de agua caída, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas, donde se espera que las precipitaciones alcancen hasta 6 mm.

A pesar de las condiciones de lluvia, no se anticipan tormentas eléctricas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 15% en la noche. Esto sugiere que, aunque el día será húmedo y gris, no habrá actividad eléctrica que pueda complicar la situación.

Los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día. La puesta de sol se espera para las 19:43, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.